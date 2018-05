Tumblr bate o sino na Times Square para ajudar o Yahoo!

NOVA YORK - David Karp, fundador e CEO do Tumblr, tocou o sino de honra na abertura da bolsa de açõs de empresas tecnológicas Nasdaq, na Times Square, em Nova York.

A participação na solenidade de abertura dos negócios da bolsa foi um evento do Yahoo! para comemorar a aquisição do Tumblr por US$ 1,1 bilhão, maio deste ano.

A compra foi o maior negócio do Yahoo! desde a posse da presidente-executiva Marissa Mayer, em julho do ano passsado, com o objetivo de reverter o declínio da companhia.

O Tumblr, que hospeda mais de 100 milhões de blogs, com mais de 50 bilhões de mensagens entre eles, e é a nova arma do Yahoo! para conquistar internautas mais jovens e recuperar o vigor no mercado.

A expectativa do Yahoo! com aquisição é aumentar sua audiência em 50%, para mais de 1 bilhão de visitantes únicos por mês.

O presidente-executivo do Tumblr, David Karp, de 26 anos, que fundou o site em 2007, continua no comando da empresa foi à Time Square tocar o sino e posar na frente do painel luminoso do lado de fora para mostrar que está empenhado em ajudar o Yahoo! a se levantar.