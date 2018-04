Tupy faz oferta e encerra 6 anos de impasse Terminou o conflito, que durou mais de seis anos, entre acionistas minoritários e controladores da Tupy. A companhia, que atua no segmento de autopeças, realizou ontem uma oferta pública e comprou ações ordinárias (ON, com direito a voto) em circulação no mercado. O leilão de oferta pública movimentou R$ 2,052 milhões na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os controladores da companhia compraram 129.958.285 papéis ordinários, por R$ 15,79 o lote de mil. Os minoritários pediam a realização de uma oferta pública desde que a Tupy mudou de controle acionário, em 17 de outubro de 1995. A empresa pertencia à família Schmidt e foi vendida para o Bradesco e para os fundos de pensão Previ (dos funcionários do Banco do Brasil) e Telos (Embratel). Desde essa época, os acionistas reivindicam que os controladores façam uma oferta de compra das ações ordinárias pelo mesmo valor de aquisição da empresa, como previa a Lei das Sociedades por Ações (S.As.) vigente na época. A reclamação foi parar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda em 1995, e a autarquia adiou várias vezes o julgamento do caso. No decorrer do processo, a Tupy chegou a anunciar uma oferta, mas o preço foi considerado baixo por alguns acionistas, segundo o minoritário Joaquim José Bueno, e a CVM suspendeu a operação. Após várias manifestações de minoritários, o Bradesco e os fundos de pensão assinaram, em setembro de 2001, um termo de compromisso com a autarquia acertando a realização do leilão. O banco e os fundos se comprometeram a comprar todas as ações ordinárias da Tupy em circulação no mercado na data da transferência do controle. Os investidores que têm papéis ON subscritos após a troca de controle ou resultantes de conversão de ações preferenciais não foram contemplados pela operação. Dessa forma, o total com direito à oferta era de 147.466.648 papéis ordinários, representantes de 8,2% do capital votante e de 7% do capital total da Tupy. No entanto, detentores de apenas 129.958.285 ações ordinárias aderiram à operação. Seguindo o acordo com a CVM, o Bradesco, a Previ e o Telos vão também oferecer um prêmio aos titulares de ações preferenciais na data da venda da companhia. O valor do prêmio atualizado até 1.º de janeiro de 2002 é de R$ 3,07 por lote de mil. A correção se dá pela variação da Taxa de Referência (TR). Com a finalização da oferta pública e o pagamento do prêmio aos minoritários, a CVM deverá arquivar o Inquérito Administrativo n.º 25/98, no que diz respeito ao Bradesco e aos fundos de pensão. O inquérito foi aberto para apurar eventuais irregularidades no caso.