Turbulência aproxima BIS da América Latina As turbulências financeiras que atingem o Brasil e a crise na Argentina estão levando o Banco de Compensações Internacionais (BIS, o banco central dos bancos centrais) a buscar uma maior aproximação com a América Latina. Em novembro, a instituição, sediada na Basiléia, Suíça, abrirá um escritório na Cidade do México. "O objetivo é estar na região para entender melhor os interesses e as necessidades das economias emergentes da América Latina", afirmou ao Estado o representante do BIS para as Américas, Gregorio Heinrich. Na avaliação de Heinrich, não se pode pretender ter uma noção do que ocorre na economia mundial se não for dado atenção aos mercados emergentes, principalmente na América Latina. Uma das metas do BIS será servir como fórum de cooperação entre os bancos centrais de todo o mundo. A esperança da instituição é que, com um escritório na América Latina, os países da região consigam obter a ajuda dos outros bancos centrais em caso de crise, como a que atravessa a maioria dos países do continente. O BIS, que foi criado em 1930, sempre atuou com o objetivo a coordenar a ajuda de bancos centrais dos países ricos às crises financeiras. Durante a crise nos anos 30, o BIS organizou créditos aos bancos centrais da Áustria e da Alemanha. Na década de 60, foi a vez da França e da Itália contarem com a ajuda do banco. O próprio Brasil já foi beneficiado, em 1998, pelo trabalho da instituição. "Agora queremos que países como o Brasil tenham maior participação na formulação de nossos projetos", concluiu Heinrich, em seu perfeito português.