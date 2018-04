Turbulência fará PIB crescer menos, admite o governo A turbulência que tomou conta dos mercados nos últimos meses vai restringir o crescimento da economia brasileira este ano. O governo, que projetava um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2% neste ano, já admite algo próximo de 1,5%. "Tudo depende da profundidade e da duração da crise", disse à Agência Estado o secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Roberto Iglesias. "Se chegarmos às eleições em condições normais, haverá crescimento." Além de ser pequeno, o crescimento do PIB só acontecerá porque a base de comparação é ruim. A produção industrial caiu 0,07% na comparação entre o primeiro semestre de 2002 com igual período de 2001. "Foi praticamente um empate de zero a zero", disse Iglesias. Para o segundo semestre do ano, espera-se que haja crescimento porque qualquer desempenho, por mais modesto que seja, parecerá bom se comparado ao final de 2001, quando a economia amargava os efeitos do racionamento de energia elétrica, da crise argentina e dos atentados terroristas aos Estados Unidos. Impulso exportador será limitado O secretário Iglesias acha que será possível esperar algum impulso para a economia nesta segunda metade de ano a partir do setor exportador. Assim que for resolvido o problema das linhas de crédito, que se tornaram escassas com a crise, será possível voltar a exportar. No entanto, é difícil prever a dimensão desse efeito. Em primeiro lugar, porque o crédito poderá não retornar nos volumes necessários logo. "Alguns bancos estão esperando a aprovação do acordo com o Brasil pela diretoria do Fundo Monetário Internacional", comentou o secretário. Essa formalidade deverá ocorrer somente em setembro. Além disso, para que as exportações cresçam, é necessário que a demanda por produtos brasileiros no mercado internacional aumente, coisa que não ocorreu até agora. A crise também afetou as decisões de novos investimentos. Por um lado, os empresários estão esperando um quadro mais claro sobre a política econômica do novo governo para voltar a investir. Por outro, a turbulência fez subir os juros de longo prazo. Hoje, o juro básico para financiamentos a longo prazo está em 26%, quando no início do ano estava próximo a 18%. Essa taxa é que dita os juros cobrados para o crédito ao consumidor em produtos de valor mais elevado, como automóveis. O efeito do adiamento dos investimentos que deveriam estar ocorrendo agora se fará sentir até 2003. Iglesias acha que é alta a probabilidade de os empresários deixarem para fazer os investimentos somente no ano que vem, quando o quadro estará mais claro. "Se não investiram até agora, vão deixar para 2003", avalia. Indústria de SP teve pior desempenho Os números coletados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda mostram que a economia brasileira havia iniciado o ano com um bom impulso, e no período de janeiro a março o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,7% na comparação com o último trimestre de 2001. "Se continuasse nesse ritmo, chegaríamos a 8% neste ano", disse o secretário-adjunto de Política Econômica, Roberto Iglesias. No entanto, a partir de março o nível de atividade desacelerou para 1,3%. A indústria, particularmente a de São Paulo, é que tem apresentado pior desempenho. Nas contas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que acompanha a atividade industrial em todo o País, o número de horas trabalhadas na produção vem a taxas de crescimento positivas desde o final do ano passado. Do quarto trimestre de 2001 para o primeiro trimestre de 2001, o aumento foi de 0,1%; do primeiro para o segundo trimestre de 2002 o crescimento foi de 1,6% e, do segundo para o terceiro trimestre o aumento foi de 0,6%, indicando uma perda de fôlego, mas ainda assim mantendo uma taxa positiva. O mesmo dado da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) mostra um aumento de 0,2% do último trimestre de 2001 para o primeiro trimestre de 2002 e depois quedas, de 0,5% e 0,9% para os períodos de comparação seguintes. Exceto pela indústria paulista e pelo setor automotivo, os demais segmentos da economia têm apresentado um desempenho positivo o suficiente para impulsionar a renda. A massa de salários calculada pelo Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE) cresceu 3,4% no primeiro trimestre e 1,8% no segundo trimestre deste ano, elevando o nível da renda. A leve melhora nas perspectivas fez com que pessoas que estavam fora do mercado de trabalho passassem a procurar emprego. Embora o número de vagas tivesse continuado o mesmo, o número de pessoas à busca de uma colocação passou para 7,2% no segundo trimestre, contra 6,8% no primeiro trimestre. A renda dos brasileiros também foi engordada pelo aumento do salário mínimo, que fez com que os aposentados e pensionistas tivessem um aumento de 8,1% com relação ao ano passado. O comércio beneficiou-se do aumento da renda do brasileiro. As vendas do comércio em geral captada pela Federação do Comércio de São Paulo cresceram 4,6% no primeiro trimestre, 2,3% no segundo e 0,6% no terceiro. Outro indicador de melhoria na renda é o consumo de material de construção, que aumentou 5,4% no segundo trimestre de 2002.