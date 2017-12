Turbulência no câmbio é passageira, diz Levy

BRASÍLIA - Com a alta do dólar, que bateu R$ 3,40 no pregão desta terça-feira, 28, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a turbulência é passageira. "Acredito que a turbulência do momento é passageira. Acredito que a economia vai retomar o caminho do crescimento", afirmou.

Para o ministro, o País vive um momento de reforço das políticas fiscais e é importante entender a centralidade do ajuste e reconhecer que as incertezas têm pesado na economia. "Isso são fenômenos passageiros", disse.

O ministro frisou que as empresas têm se adaptado e algumas já encontram condição de voltar a crescer. "Muitos setores já têm avançado bastante nesse processo de ajuste, é um processo que tem alguns momentos difíceis." O ministro disse ainda que a economia brasileira "é de preços flexíveis e com possibilidade de mobilidade de capital e recursos e que isso é essencial quando se está fazendo um ajuste".

Para Levy, a questão estrutural "não escapa ao governo, empresários, mercado financeiro e agências de rating". O ministro defendeu o ajuste em curso e fez questão de ponderar, após o desgaste de algumas medidas no Congresso Nacional, que o "ajuste econômico tem avançado mais rápido que o ajuste fiscal em alguns pontos". De acordo com o dirigente da Fazenda, o ajuste não tem sido fator da redução da atividade e o impulso fiscal tem sido neutro.

Apesar dos entraves apresentados pelo Congresso Nacional para a aprovação do ajuste fiscal em curso, Levy ressaltou que vai continuar fazendo "esforços para alinhar entendimentos com o Congresso para garantir uma previsibilidade fiscal que dê tranquilidade".

Sobre as perspectivas, Levy ressaltou que o governo está fazendo o orçamento para o próximo ano e se mostrou otimista ao afirmar que em 2017, se as coisas transcorrerem bem como ele está planejando, "é bem possível planejar metas maiores".