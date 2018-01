Turbulências não afetam crescimento, diz Mercadante O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) afirmou hoje, durante o lançamento do Embraer 190, novo avião da empresa, que as turbulências do mercado de capitais não vão prejudicar o crescimento sustentado da economia brasileira. "Nenhum indicador econômico relevante foi atingido pelas turbulências; a inflação está sob controle e há previsão de maior financiamento externo", afirmou. "Especulação é da natureza do mercado de capitais". De acordo com o senador, o governo trabalha com a previsão de obter crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e o País tem apresentado recordes de exportação, especialmente no setor agrícola. Licitação da FAB Mercadante disse também que os critérios para a licitação de doze caças supersônicos para a Força Aérea Brasileira (FAB) devem estar associados à transferência de tecnologia para o Brasil. A Embraer participa da licitação associada à francesa Dassault e concorre com caças da Suécia, Estados Unidos e Rússia. O acordo é avaliado em US$ 700 milhões, no mínimo. "O processo licitatório tende a segurar a transferência tecnológica", afirmou o senador. Ele preferiu não comentar se a Embraer seria a favorita para vencer a disputa, mas garantiu que o resultado sai no primeiro semestre.