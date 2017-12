Turismo: contrato do pacote é importante Ao comprar um pacote turístico ou passagem, o consumidor deve tomar alguns cuidados. Assim fica mais fácil garantir seus direitos na eventualidade de ter de protestar por serviços não cumpridos. A agência de turismo escolhida deve trazer em seu contrato tudo que foi acertado verbalmente e oferecido em anúncios publicitários. O consumidor deve ficar atento a todas as cláusulas que possam colocá-lo em desvantagem, principalmente alterações que possam ser feitas quanto aos hotéis, passeios, taxas extras e transporte. O consumidor deve guardar, além da guia assinada contrato, todos os prospectos, anúncios e folhetos publicitários. Caso algum serviço combinado não for prestado, ele terá a possibilidade de processar à empresa e provar na Justiça seu prejuízo. Problemas durante a viagem devem ser comunicados ao responsável de sua agência e, se possível, registrado por meio de fotos. Muitas vezes é difícil provar as acusações, mas fotos tendem a ser aceitas nos tribunais. Se o passeio não transcorrer como combinado, o consumidor estará protegido pela lei. O Código de Defesa do Consumidor assegura a reparação dos prejuízos e danos decorrentes de serviços não prestados. O prazo para reclamar é de 30 dias após o término da viagem. O ideal é entregar o protesto ao Procon por escrito e com cópia protocolada. As reclamações pode ser feitas juntos ao postos de atendimento pessoal da Fundação Procon (Poupatempo Sé Rua do Carmo, s/n, Centro; ou no Poupatempo Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 176), através de carta pela caixa postal 3030 CEP 01061-970/SP ou então pelo telefone da entidade número 1512.