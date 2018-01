Turismo eleva faturamento do comércio carioca em 2,4% O impacto do turismo no comércio carioca em janeiro deve provocar um crescimento de 2,4% no faturamento do varejo em relação ao mesmo mês do ano passado. Esta é a estimativa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomercio-RJ). "É um resultado bom e é um crescimento sobre os 2,7% registrados em janeiro do ano passado (sobre igual mês de 2004)", disse a diretora do Instituto Fecomércio, Clarice Messer, ao divulgar a pesquisa "Impacto do Turismo no Comércio". Clarice observa que janeiro é particularmente representativo para o turismo carioca por ser mês de férias tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, o mês fica entre duas festas pelas quais o Rio é conhecido mundialmente - o Revéillon e o carnaval. "Este ano, como o carnaval é no fim de fevereiro, é até melhor para o comércio, porque aumenta essa temporada forte de turismo", comentou. Importância "O turismo é muito importante para o comércio do Rio de Janeiro", disse, observando que o turista gasta em média 50% mais do que o morador da cidade. Do faturamento com turistas, 61,7% vêm dos estrangeiros e 38,3% dos nacionais. Apesar da estimativa de aumento de faturamento, 24,3% dos entrevistados acreditam que a vinda dos turistas para o Rio de Janeiro é prejudicada pelo alto índice de violência (74,1%), pela falta de policiamento (13,6%) ou pela "má imagem da cidade" (25,9%), que estaria relacionada à mendicância, a poluição da água do mar e às línguas negras em praias e não à violência propriamente. A pesquisa foi feita com base em entrevistas com 396 comerciantes, de ramos variados do comércio na zona sul do Rio. Não foram inclusos nas entrevistas profissionais do ramo de hotelaria.