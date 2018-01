Turismo facilita pagamento Passadas as férias de julho, o setor de turismo entra na baixa temporada. Os preços caem em média 30%. Um pacote de sete dias para Nova Iorque que custava US$ 1.600 em julho está sendo oferecido por US$ 1.250 a partir deste mês. Além disso, de olho no movimento do próximo feriado de Independência as agências investem alto nas promoções. A Agaxtur Turismo tem como carro chefe do 07 de setembro o pacote para Buenos Aires, que custa a partir de US$ 499 e vai do dia 07 ao dia 10 de setembro, com hotel, traslados, city tour e café da manhã incluídos no preço. O pagamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros. Negociação por preços menores "Os preços caíram até 10% em comparação com o início do ano", diz o vice-presidente da Agaxtur, Aldo Leone Filho. Segundo ele, isso foi possível devido à negociação com hotéis e companhias aéreas para se conseguir preços melhores. O gerente de marketing da Stella Barros, Marco Barros, diz que a queda dos juros e a estabilidade do dólar nos últimos meses favoreceram as melhores condições de crédito para o consumidor. Além disso, os preços da baixa temporada são mais competitivos, afirma. EUA em até 10 parcelas O principal pacote da Stella Barros para o 07 de setembro é o Disney by Bus. A promoção inclui hospedagem, passagem aérea, traslado, ingressos nos parques da Disney e Universal, kit e seguro viagem. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros: um sinal de R$ 399 e mais dez prestações de R$ 276. À vista, o desconto é de 5%. "A vantagem é que os preços são fixos em real, e o passageiro pode se programar sem sustos", afirma Marco Barros. No ano passado, o financiamento da agência não passava de 5 vezes sem juros. A expectativa da empresa é transportar 400 passageiros no próximo feriado. Outubro na mira Além da semana da Independência, as operadoras já estão lançando os pacotes para outubro, época da Semana da Criança e da Semana de Recesso para muitas escolas e universidades. A Tia Augusta Turismo vai investir nos pacotes para Orlando, financiados em até 5 vezes sem juros, em reais. A Stella Barros também vai seguir com os pacotes para os Estados Unidos, mas o financiamento, que chega a 10 vezes, só vai durar até o final de agosto. "Para outubro o número de parcelas será menor", avisa Marco Barros. Dicas para o turista Uma dica para o consumidor é consultar o site de turismo do portal do estadão e a cobertura dos jornais "O Estado de São Paulo" e "Jornal da Tarde". Ambos têm cadernos semanais especializados em turismo, o do Estado sai às terças-feiras e o do JT, aos domingos.