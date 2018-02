Turismo fica deficitário em julho, apesar de crescimento A balança entre o que os turistas brasileiros gastam no exterior e o que os estrangeiros gastam no Brasil resultou em um déficit de US$ 212 milhões no mês de julho, de acordo com boletim do Banco Central. Os turistas estrangeiros trouxeram US$ 326 milhões ao País no mês de julho, contra US$ 538 milhões gastos por brasileiros no exterior. Segundo o Ministério do Turismo - que divulgou a informação, o crescimento dos gastos de estrangeiros no País foi de 9,63% com relação a julho do ano passado. O acumulado nos sete primeiros meses do ano ficou em US$ 2,5 bilhões, um aumento de 16,43% em comparação com o mesmo período de 2005. Os brasileiros gastaram em viagens ao exterior US$ 3,2 bilhões de janeiro a julho, acumulando um déficit de US$ 681 milhões.