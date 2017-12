Turismo na Internet: escolha seu roteiro Pesquisar e comprar pacotes turísticos pela Internet se tornou uma verdadeira aventura. Muitos consumidores estão trocando as agências de viagens físicas pela comodidade e qualidade de informações das virtuais. Os sites de turismo oferecem uma série de opções de roteiros turísticos, culturais, passeios e dicas gastronômicas. Além disso, os principais sites trazem opções de reserva hotéis e passagens. Mas o consumidor precisa estar atento à segurança da negociação e dos serviços. O internauta pode fazer uma ampla pesquisa de preços e promoções, comparando o preço de cada serviço. Este recurso facilita a vida de quem pretende planejar a viagem com antecedência para evitar problemas e prejuízos. Por isso, ao navegar pela sites de turismo, dê preferência ao sites que trabalham com equipes especializadas. Existem várias opções na rede. Os principais sites são o Decolar.com, Viajo.com, Viagem Tur e Brasil Viagem (veja os links abaixo). Todos apresentam a mesma disposição. Diversas opções de pacotes turísticos, passagens aéreas, reservas de hotéis e locação de automóveis. As empresa virtuais contam com o respaldo e serviços das grandes operadoras de turismo do país, que oferecem todas as opções de produtos em troca de participação na venda do serviço. O gerente-geral do site Decolar.com, Ricardo Matos, disse que a relação da empresa com o internauta é a mesma de um agente de turismo, mas com a vantagem de não precisar adivinhar o que o consumidor quer. "A vantagem dos sites de turismo é que o internauta decide seu rumo, conforme seu poder aquisitivo". Matos revela que a procura por pacotes turísticos corresponde 30% dos negócios do site. O público dá preferência em comprar passagens áreas ou reservar hotéis. Leia matéria, ainda hoje, sobre dicas do Procon a respeito de compras em agências virtuais.