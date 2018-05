Turismo na Lua e prospecção de asteroides abrem nova corrida espacial

SÃO PAULO - Será que os Rockefeller e os Bill Gates do futuro vão fazer fortuna no espaço? A questão foi levantada pelo jornal Financial Times em reportagem sobre o Eric Anderson, um americano que inventou o turismo espacial porque a miopia o impedia de tornar-se astronauta.

Quinze anos depois de fundar a Space Adventures, que organiza passeios para bilionários a bordo da nave espacial russa Soyuz, para a Estação Espacial Internacional, ele e seu parceiro de negócios agora estudam como explorar os recursos minerais dos asteroides.

"A razão pela qual eu entrei em voo espacial humano comercial era conseguir viajar pelo espaço, mas agora nosso objetivo é trazer os recursos do sistema solar para dentro da esfera econômica da Terra", explicou ele ao Financial Times.

O plano de Eric Anderson é que os asteroides ricos em gelo poderiam no futuro resolver o problema da falta de água, hidrogênio e oxigênio em longas jornadas no espaço. Com a nova tecnologia, os asteroides poderiam funcionar como postos de combustível para viagens mais profundas no sistema solar.

Eventualmente, o empresário do espaço espera trazer também metais preciosos para a Terra, embora muitos questionem a vantagem econômica do projeto.

Por enquanto, o foco é a prospecção. O primeiro passo, a partir de 2014, é colocar pequenos telescópios no espaço. Os telescópios vão reunir informações sobre asteroides e também poderiam realizar um trabalho de geração de receita.

Uma forma de obter receita seria seria fornecer informações sobre asteroides para cientistas, empresas e até para a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos.

Outros planos dos empreendedores espaciais incluem a construção de habitações espaciais, companhias aéreas espaciais e a primeira operadora privada de carga espacial, para, por exemplo, levar colonos para Marte.

O Financial Times pondera que é impossível prever se os projetos vão conseguir decolar, e destaca que, por sua natureza, planos envolvendo viagens espaciais têm fases de desenvolvimento prolongadas e custam muito dinheiro. Mas, mesmo assim conseguem atrair investidores.

Os voos suborbitais, apelidados de "bungee jumps" das viagens espaciais, estarão disponíveis em 2014. São viagens que permitem a experiência de alguns minutos com ausência de peso em gravidade zero.

Entre os operadores estão a Virgin Galactic, SXC, Space Adventures e Blue Origin. Os ingressos custam até US$ 250 mil. A Space Adventures leva milionários em missões espaciais na estação russa Soyuz desde 2001. O próximo voo está previsto para 2015.Uma viagem de 12 dias no espaço custa US$ 52 milhões (cerca de R$ 118 milhões).

Uma viagem ao redor do lado mais distante da Lua oferecido pela Space Adventures, com espaço para duas pessoas, está programado para 2017 e vai custar US$ 150 milhões por pessoa (cerca de R$ 340 milhões). Os ingressos estão esgotados.