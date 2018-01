Turismo nacional no 7 de setembro Para o feriado de 7 de setembro as agências de viagens esperam que, com a boa situação econômica do País, haja uma grande procura por pacotes turísticos. Os destinos mais solicitados são as capitais do nordeste e a serra gaúcha. Com a boa situação econômica do Pais, e principalmente, com as reduções de juros promovidas pelo governo, as agências de turismo afirmam que as vendas de pacotes turísticos para o próximo feriado estão relativamente boas, mas esperam uma procura ainda maior para os próximos dias. Segundo gerente de vendas da Viagens CVC (veja link abaixo), as vendas de pacotes turísticos, principalmente para as capitais nordestinas, apresentam um bom nível de vendas. As cidades mais procuradas têm sido Porto Seguro, Fortaleza e Natal. Já a Soletur (veja link abaixo), destaca além das capitais nordestinas, a Serra Gaúcha. Portanto, quem pretende viajar por pacotes turísticos nesse feriado, deve adiantar-se para não correr o risco de não conseguir a reserva. Preços Segundo pesquisa de Nívea Vargas, dentre os destinos mais solicitados nas agências, Porto Seguro é uma das opções mais baratas. Por cerca de R$ 500 à vista, as agências oferecem hospedagem, transporte e passeios. Para quem puder pagar mais e desejar mais conforto, os preços dos pacotes para esse feriado vão até R$ 800,00 à vista. Para fazer uma pesquisa completa, o consumidor pode consultar os cadernos semanais especializados em turismo dos jornais O Estado de S. Paulo (às terças-feiras) e Jornal da Tarde (aos domingos). Outra boa opção de pesquisa, a partir de sexta-feira, é acessar o canal de turismo do portal do Estado em parceria com o portal Passaporte Brasil. O internauta poderá fazer reservas em hotéis, comprar pacotes turísticos e até passagens aéreas. Além disso, poderá solicitar gratuitamente o Passaporte Estadão que dará desconto de 50% nos cinemas nas sessões de terça a quinta-feira. Veja no link abaixo matéria sobre pacotes turísticos internacionais para o feriado de 7 de setembro. Cuidados O importante quando o consumidor for escolher a agência pela qual pretende viajar é certificar-se de que a empresa não tenha reclamações junto ao Procon e que seja registrada na Embratur. O turista deve fazer uma boa pesquisa de preços e serviços para evitar problemas com relação a hospedagem, passeios, formas de pagamento, acomodações, cancelamentos e mudanças nos pacotes.