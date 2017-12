Turismo: pesquisar preços é fundamental A pesquisa de preços é vital. Além de consultar diversas agências de turismo, o consumidor deve verificar todas as informações referentes à viagem, em especial, quanto aos valores cobrados pelas passagens aéreas, prestando atenção a suas restrições, limite de bagagem e penalidades em caso de perda de vôo ou mudança de data. Não esquecer de verificar se as taxas de embarque já estão incluídas. O passageiro ainda deve consultar a agência sobre que serviços estão incluídos na parte terrestre, como juros nos pagamentos a prazo, tipos de acomodação (hotel, quarto duplo, triplo, individual), traslados, despesas extras, refeições oferecidas, guias, número exato de dias. É comum que haja alterações nos serviços prestados, por isso, é recomendável saber antecipadamente quais são as condições contratuais no caso de imprevistos. Por fim, deve ficar claro quais despesas previstas não estão incluídas no pacote, como gorjetas, refeições, ou passeios, por exemplo. Vale lembrar que o tempo gasto em grandes deslocamentos , como a ida e a volta ao destino são contados como dias de viagem, mas muitas vezes são gastos em aviões ou ônibus. Assim, em um pacote de uma semana para Nova Iorque, passa-se, na verdade, cinco dias no local. Muitas vezes a contagem dos dias começa no embarque, na noite da partida, e acaba no desembarque, na manhã do dia da chegada. Depois de feita a pesquisa de preços, é preciso consultar as referências sobre a agência de turismo com pessoas de confiança que tenham utilizado os serviços da empresa e ligar para o cadastro de reclamações do Procon-SP no telefone 3824-0446. Ou, ainda, conferir a lista das empresas que possuem alguma reclamação no site da entidade (veja o link abaixo). A seguir maiores informações sobre os contratos fornecidos por agências de turismo.