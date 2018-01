Turista deve levar seguro de viagem na mala Para contratempos em viagem com acidentes, problemas de saúde, bagagem ou embarque, muitas empresas oferecem o seguro de viagem. Este serviço é altamente recomendável, principalmente para quem viaja para fora do Brasil e não possui uma assistência médica com rede credenciada no exterior. Os problemas decorrentes de acidentes no exterior podem trazer enormes prejuízos com hospitais, médicos, remédios, documentos, repatriações e traslados. O preço varia de acordo com os tipos de assistência médica e o número de dias de viagem. Há produtos para todos os bolsos, do básico, com cobertura médico-hospitalar de até US$ 5 mil, aos mais caros, com cobertura médico-hospitalar de até US$ 100 mil e várias coberturas paralelas. O turista que compra pacote de viagens deve certificar-se se o preço do seguro está incluído e se a cobertura oferecida é a desejada. De toda maneira, os seguros podem ser contratados com corretores de viagens independentemente da compra de outros serviços, ou diretamente na operadora de seguros.