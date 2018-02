Turista estrangeiro trouxe US$ 4,9 bi ao País em 2007 Números do Banco Central divulgados hoje mostraram que 2007 foi o melhor ano da história do turismo brasileiro em relação ao gasto de estrangeiros que visitam o País. Com o ingresso de US$ 469 milhões em dezembro, o Brasil chegou a US$ 4,953 bilhões em entrada de divisas por meio do turismo no ano passado. O valor supera em 14,76% os US$ 4,316 bilhões registrados em 2006 - até então a melhor marca da série histórica iniciada em 1969. Os números mostram ainda que o desempenho de dezembro é recorde para este mês e o segundo melhor de todos os meses, ficando atrás apenas de janeiro de 2007 - quando os gastos de estrangeiros no Brasil chegaram a U$ 484 milhões. O cálculo do BC inclui trocas cambiais oficiais e gastos em cartões de crédito internacional. O setor de turismo fica atrás apenas de minério de ferro, petróleo bruto, soja em grão e automóveis. ?Os dados do BC confirmam que o Brasil passa a receber um turista que permanece mais tempo no País e gasta mais por onde passa?, avaliou a presidente da Embratur, Jeanine Pires. "No geral, o visitante desembolsa US$ 91,74 por dia em uma estada média de 18,19 dias", disse.