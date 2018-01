Turistas adiantam o feriado e invadem Campos do Jordão

TAUBATÉ - Com a greve promovida pelas centrais sindicais nesta sexta-feira, 28, quem estava com reserva programada para o feriado de Dia do Trabalho adiantou a subida da serra. Os hotéis de Campos do Jordão estão com lotação máxima.

De acordo com o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campos do Jordão, a greve fez os turistas aumentarem um dia no pacote para o feriadão. “Esperamos que liberem as estradas e o pessoal consiga chegar o quanto antes”, comentou o presidente, Paulo Costa.

Em todos os hotéis ouvidos pela reportagem, não há mais vagas para este feriado e a maioria dos turistas está fazendo a entrada hoje. Em média, 90% dos hóspedes já fizeram o check-in. No Toriba, quem fez o pacote do feriado adiantando com a greve, pagou em torno de R$ 5 mil, com café da manhã. No início da tarde o Nacional Inn aguardava seus últimos 4% de hóspedes que faltavam para fazer a entrada.

A cidade promove neste fim de semana a tradicional Festa do Pinhão, que está em sua 56ª edição. Os restaurantes do Capivari preparam pratos tendo como ingrediente principal a semente da araucária.

Os feriados do mês de abril alavancaram o turismo em Campos do Jordão. Segundo Costa, foi o melhor mês comparado aos outros anos, com aumento de 10% nas ocupações dos hotéis. O tempo de espera nas filas dos restaurantes da região do Capivari está chegando a 40 minutos, de acordo com os últimos feriados.

Se agora a cidade comemora o aumento do turismo, os três primeiros meses de 2017 foram amargos, com ocupação em torno de 30% a 40%, que, segundo Costa, “não é suficiente para cobrir o custo de operação dos hotéis”.

O turista que pretende passar subir para a Serra da Mantiqueira neste feriadão ainda poderá curtir o último fim de semana do Festival da Truta e do Pinhão em Santo Antônio do Pinhal, cidade vizinha de Campos do Jordão. Nela, os hotéis têm valor de diária mais acessível e ainda é possível encontrar vagas para este feriado de Dia do Trabalho.