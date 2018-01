Turistas estrangeiros devem ter gasto recorde, diz Embratur Os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil entre janeiro e novembro de 2006 deixaram no país US$ 3,9 bilhões, valor que já supera os US$ 3,8 bilhões recebidos no ano passado, segundo o Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur). A estimativa da entidade é que os gastos dos turistas cheguem a US$ 4,3 bilhões este ano, configurando a maior arrecadação na história do turismo brasileiro. A atividade turística gerou mais de 900 mil empregos em 2006. Entre as cidades mais visitadas, estão Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE) e Recife (PE). De acordo com o chefe de gabinete do Embratur, Geraldo Bentes, o país teve que se modernizar em determinados setores para receber melhor os turistas. ?De 2003 até hoje, tivemos uma melhora significativa nos aeroportos e na rede hoteleira do país. Houve também um aumento no número de hotéis em cidades que não tinham grande fluxo turístico?. Na avaliação dele, a divulgação da cultura brasileira no exterior ajudou a atrair mais visitantes ao país. ?Somos reconhecidos no exterior como um país de turismo diversificado, que engloba desde a questão cultural - como o Carnaval, a festa de Parintins, o maracatu e a capoeira - até a gastronomia, tão diversa e reconhecida". Para promover a imagem do país no exterior, o Embratur pretende investir, no ano que vem, R$ 38 milhões, R$ 10 milhões a mais que em 2006. Em 2005, cerca de 5,3 milhões de estrangeiros vieram ao Brasil. Os números relativos a este ano ainda não foram divulgados.