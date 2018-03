Turistas estrangeiros gastam mais no País do que em 2003 Os turistas estrangeiros gastaram em maio no Brasil US$ 255 milhões, montante 50,89% superior ao que desembolsaram no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Banco Central. Com isso, a balança de viagens internacionais passou de deficitária para um superávit de US$ 75 milhões no mês passado, em comparação com o resultado de intervalo idêntico em 2003. A balança comercial das viagens internacionais contabilizada pelo BC, ou seja, a diferença entre o que o estrangeiro gasta aqui e o que os brasileiros despendem no exterior, passou de um déficit de US$ 12 milhões, em maio de 2003, para um saldo positivo de US$ 75 milhões no mês passado. Nos primeiros cinco meses do ano o resultado é ainda melhor. Entre janeiro e maio, a balança comercial de viagens mostrou um saldo positivo de US$ 377 milhões, ante US$ 113 milhões do mesmo período do ano passado. Neste período, o ingresso de dólares gerados pela vinda de turistas estrangeiros foi de US$ 1,38 bilhão. "Os números mostram a tendência de crescimento que começou no ano passado", diz um comunicado do presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Eduardo Sanovicz, divulgado pela sua Assessoria. O comunicado da Embratur diz ainda que o número de turistas no Brasil vem aumentando a cada ano e, em 2007, a meta é conseguir que os estrangeiros que visitam o país cheguem a 9 milhões. No ano passado, os turistas somaram 4,1 milhões, 8,12% a mais do que em 2002.