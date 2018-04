Turistas voltam a comprar pacotes para os EUA Os turistas brasileiros parecem ter perdido o medo de atentados terroristas nos Estados Unidos e, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), a procura por pacotes de viagens para cidades norte-americanas está crescendo. Mas principal motivo da mudança de planos é a queda nas cotações do dólar e nos preços dos pacotes, oferecidos a partir de US$ 619,00. A previsão da Abav logo após os atentados terroristas de 11 de setembro era de que os pacotes internacionais teriam uma redução de 40% nas vendas. Porém, a queda foi de 30%. De acordo com o diretor de assuntos internacionais da Abav, Leonel Rossi, "os preços de alguns pacotes chegaram a ter reduções de até 50%. Essa redução atraiu o consumidor brasileiro", afirma. Segundo o diretor de assuntos internacionais da Abav, o empenho dos serviços turísticos, do setor hoteleiro e das empresas aéreas norte-americanas em incentivar a queda nos custos dos pacotes foi essencial para o crescimento da venda de pacotes para os Estados Unidos nesta temporada de férias. "Em alguns casos, está mais barato ir para os Estados Unidos do que para o Nordeste brasileiro", alerta. Rossi destaca que os pacotes para os Estados Unidos estão cerca de 50% mais baratos do que nas temporadas passadas. "Pacotes para visitar Orlando ou Disney que custavam cerca de US$ 1.200,00 podem ser encontrados por até US$ 600,00", avisa. Pacotes Na agência de viagens Stella Barros, por exemplo, o pacote de 8 dias para Orlando, com direito a 8 cafés da manhã, passagens aéreas, seguro de viagem, taxas do hotel e gorjetas sai a partir de US$ 619,00, em apartamento quádruplo. Já o pacote de 6 noites em Nova York com direito a seguro de viagem e passagens aéreas custa a partir de US$ 979,00, em apartamento quádruplo. Esses pacotes podem ser pagos em até 10 vezes. O telefone da Stella Barros é (0xx11) 5083-8400. Na agência de viagem Tia Augusta, o pacote para Orlando custa a partir de US$ 648,00 com direito a passagens aéreas, 6 noites de hospedagem com café da manhã, em apartamento quádruplo, seguro de viagem, uma semana de carro econômico e um kit de viagem. O telefone da Tia Augusta é (0xx11) 3884-5111. Na Monark Turismo, o pacote para Orlando com hospedagem apartamento quádruplo sai a partir de US$ 645,00, com direito a seguro de saúde, kit viagem, uma semana de carro econômico, com ar condicionado e direção hidráulica e passagens aéreas. Já o pacote turístico para Nova York pode ser encontrado a partir de US$ 879,00, com direito a hospedagem em apartamento quádruplo e passagens aéreas. O telefone da Monark para reservas é (0xx11) 3017-4322.