Turquia oferta bônus de quatro anos A República da Turquia está voltando a aproveitar a "janela de oportunidade" aberta pelo clima positivo nos mercados internacionais. O país está recebendo o registro de interessados em seus bônus de 4 anos e 10 meses, com vencimento em março de 2008, denominados em dólar, de acordo com um representante dos líderes da emissão. O país pretende ampliar a captação inicial de US$ 600 milhões para US$ 1 bilhão. A operação é coordenada pelo Credit Suisse First Boston e Morgan Stanley. "A resposta tem sido tremenda até agora e devemos executá-las até o fim do dia", comentou uma fonte. O preço da emissão deverá ser divulgado ainda hoje. Na sexta-feira, a Turquia já tinha ampliado em 100 milhões de euros para 750 milhões a sua emissão de eurobônus de 7 anos e meio, com vencimento em 2011. A operação inicial de eurobônus foi feita em 10 de junho, mesmo dia em que o Brasil fez uma emissão de US$ 1,25 bilhão de bônus globais de 10 anos. As informações são da Dow Jones.