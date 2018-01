TV argentina diz que houve avanços nas negociações com FMI A televisão argentina informou no final da manhã de hoje que as negociações entre o governo argentino e a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI), nas últimas horas em Washington, mostram um avanço, com o qual a Argentina honraria ainda hoje a parcela de US$ 3,1 bilhões. O jornalista Marcelo Bonelli do (canal) TN (Todo Notícias) disse, com base em informações obtidas na Casa Rosada, onde o presidente Néstor Kirchner se encontra reunido com o ministro de Economia, Roberto Lavagna, os avanços nas negociações foram significativos. Daí a possibilidade de a Argentina evitar o default (calote) com o FMI.