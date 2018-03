TV paga alcança 7,35 milhões de clientes em novembro

O segmento de TV a cabo continua dominando o mercado, com 59% de participação, o que representa 4,29 milhões de clientes. Em segundo lugar está a TV paga via satélite (DTH), com 36% dos assinantes, e em terceiro aparece o segmento de televisão por assinatura via micro-ondas terrestres (MMDS), com 5% de participação no mercado.

O maior porcentual de crescimento no ano, segundo a Anatel, é verificado na Região Norte, com 23,9% de elevação no número de clientes. O Nordeste aparece em segundo lugar, com taxa de 19% de crescimento, seguido do Sudeste, com 17,2%. No Centro-Oeste, o mercado cresceu 12,5%, e no Sul, 11,7%.