TV paga: cobrança indevida é principal problema Nos últimos dois anos, o maior número de reclamações por parte dos consumidores do serviço de TV por assinatura é a cobrança indevida ou abusiva. Em 1999, do total de 480 reclamações relacionadas ao serviço de TV por assinatura recebidas pelo Procon-SP, 129 foram motivadas por cobrança indevida ou abusiva. Em 2000, o número de reclamações relacionadas a esse serviço caiu, totalizando 325 no ano. No entanto, as reclamações por cobrança indevida ou abusiva continuaram sendo o principal problema do consumidor, chegando a 49. Este ano, entre janeiro e fevereiro foram registradas 65 reclamações relacionadas à prestação de serviço de TV por assinatura. Dessas, a maior parte, 16, são reclamações por cobrança indevida ou abusiva. Outros problemas enfrentados pelos consumidores com as TVs por assinatura estão relacionados à rescisão contratual ou à modificação do contrato por parte do prestador de serviço sem consultar o cliente e ao não fornecimento do serviço. Veja abaixo tabela com as consultas e reclamações recebidas pelo Procon-SP nos últimos dois anos. Dados de janeiro de 1999 a dezembro de 1999 Problema Consultas Reclamações Cobrança indevida ou abusiva 283 129 Contrato ? rescisão ou alteração unilateral 240 104 Serviço não fornecido 122 49 Dados de janeiro de 2000 a dezembro de 2000 Problema Consultas Reclamações Cobrança indevida ou abusiva 364 63 Contrato ? rescisão ou alteração unilateral 343 49 Serviço não fornecido 169 31 Dados de janeiro de 2001 e fevereiro de 2001 Problema Consultas Reclamações Cobrança indevida ou abusiva 85 16 Contrato ? rescisão ou alteração unilateral 37 7 Serviço não fornecido 43 10 Saiba quais as precauções devem ser tomadas ao cancelar o serviço de TV por assinatura para evitar cobranças indevidas nos links abaixo.