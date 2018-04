TV paga critica proposta de dividir faixa com celulares As operadoras de TV por assinatura via micro-ondas terrestres (MMDS) criticaram a proposta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de exigir que elas dividam com as empresas de telefonia celular a faixa de frequência de 2,5 gigahertz (GHz). A ideia da Anatel, anunciada ontem, é conceder mais espaço para expansão do serviço de banda larga móvel.