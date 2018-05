TV paga deve terminar ano com faturamento 17,6% maior

"Apesar do contexto macroeconômico que estamos inseridos, com um ritmo de crescimento mais lento, ainda temos um espaço de crescimento constante", disse Simões em entrevista a jornalistas. Apenas no primeiro trimestre, o faturamento do setor foi de R$ 6,5 bilhões, uma alta de 15,7% sobre o mesmo período do ano passado. Até o mês de maio, a base de domicílios com TV paga no Brasil terminou em 17 milhões, o que atingiria cerca de 55 milhões de telespectadores. Para o final deste ano, esta base deve atingir 18,5 milhões, uma alta de 14%, ante a base de 16,2 milhões de 2012, projetou Simões.