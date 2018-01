TV por assinatura será paga via cartão de crédito A Globocabo e a American Express fecharam uma parceria inédita para oferecer aos clientes um novo serviço para o pagamento de contas do serviço NET/Vírtua. A partir de dezembro, os associados da American Express terão a possibilidade de pagamento via cartão de crédito. A parceria prevê outras vantagens. A primeira delas é conversão dos gastos nos serviços de TV por assinatura por pontos no programa de recompensas da American Express, o Membership Rewards, que, pela abrangência, podem ser usados para aquisição de produtos e serviços tais como hotéis, companhias aéreas e restaurantes. Como estratégia promocional, serão triplicados os pontos referentes ao valor da primeira mensalidade pago para a NET/Vírtua como também o interessado terá um mês de pay-per-view show em fevereiro..