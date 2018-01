TVA anuncia TV digital por cabo A TVA planeja lançar, em agosto, seu pacote de serviços digitais. A empresa anunciou nesta segunda-feira, durante evento em Nova Orleans, um acordo com as empresas Nagravision, Harmonic e Livewire, que irão fornecer o sistema. "Os preços dos pacotes digitais serão parecidos com os atuais", afirmou a diretora-superintendente da TVA, Leila Loria. A idéia é aumentar a receita por cliente de 10% a 20%, com novos serviços. Entre os recursos que a empresa planeja oferecer estão o vídeo sob demanda, em que o cliente escolhe o programa que quer ver, em qualquer horário. O Digital Video Recorder, um videocassete sem fita, grava a programação em disco rígido sem que o espectador tenha de saber o horário de cada programa. A Sky, empresa de TV paga via satélite, já tem um sistema semelhante, chamado Personal Video Recorder. Haverá, pelo menos, uma vantagem sobre o sistema da Sky: o recurso que permite gravar os programas sem comerciais. "Seremos a primeira empresa de cabo com serviços digitais", disse Loria. Os clientes do sistema atual não serão obrigados a migrar. A empresa espera chegar ao fim do ano com 20 mil assinantes digitais, em São Paulo. A concorrente Net anunciará nesta quinta-feira, também nos Estados Unidos, seu plano de digitalização.