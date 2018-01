TVA reduz preços para acesso à Internet A TVA anunciou hoje que está reduzindo os preços das mensalidades de três dos seus serviços de acesso à Internet por banda larga, nas velocidades 128/64, 256/64 e 256/256 kbps. O preço do 128/64 caiu de R$ 34,00 para R$ 30,00. O 256/64 custa agora R$ 34,90, contra R$ 56,00, e o preço do 256/256 foi reduzido para R$ 69,90, de R$ 88,00. No entanto, houve reajuste na mensalidade do acesso 512/512, que subiu de R$ 231,00 para R$ 280,00. Não houve mudanças no custo do Acesso 64, cujo público alvo são os assinantes residenciais, que continua sendo oferecido por R$ 25,00. Esse sistema, diferentemente dos anteriores, funciona via cable modem bidirecional, que pode ser alugado por R$ 16,00. A TVA espera conquistar 20 mil assinantes para o Acesso 64 até o final do ano e 50 mil em 2002.