TVA registra recorde de vendas de pay-per-view A operadora de cabo TVA, que comemora 13 anos este mês, encerrou agosto com um crescimento recorde em seu serviço pay-per-view. De acordo com a companhia, o número de assinantes que aderiram ao serviço avançou 28% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 4,3 mil clientes. Segundo a TVA, o avanço é uma resposta dos consumidores à introdução do serviço de vídeo digital, previsto para entrar em funcionamento ainda este mês. Entre as explicações estão ainda a cobertura das Olimpíadas 2004 e os resultados positivos obtidos com esforços comerciais e de marketing.