TVs pagas ganham 62 mil novos clientes em outubro

Entre os Estados que mais apresentaram crescimento do mercado em 2009, o Amapá aparece em primeiro lugar, com 64,3%, seguido de Roraima, com 38,4%, e de Rondônia, 32,7%. A Região Norte como um todo foi a que mais ampliou sua base de clientes nestes dez meses, com 20,1% de crescimento, segundo a Anatel.

O setor de TV a cabo continua com a maior participação do mercado, com 60% dos clientes. O segmento via satélite detém 35% do mercado e o de micro-ondas terrestres aparece com 5%.