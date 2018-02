Twitter, Mercado Livre e LG estão com vagas de estágio e trainee

Os estudantes e recém-formados que estão em busca de vagas podem se inscrever nos processos seletivos de estágio e trainee de oito grandes empresas no Brasil. Twitter, LG, Monsanto, Mercado Livre, Mondelez, P&G, Eurofarma e EY são algumas das empresas que estão recrutando. Algumas delas estão na lista das empresas mais amadas pelos funcionários, segundo pesquisa do site Love Mondays.

O Mercado Livre, 12º colocado na lista das empresas mais amadas, tem oportunidades para estudantes de administração, publicidade e propaganda, engenharia de produção e gestão e marketing. O candidato precisa ter graduação prevista entre dezembro de 2017 e julho de 2018, além de conhecimento avançado em inglês e no programa Excel. As inscrições vão até o dia 5 de julho aqui.

A Monsanto, 9ª colocada no ranking, tem vagas de estágio abertas. A empresa busca profissionais de ciência da computação, engenharia da computação e sistema da informação formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. Os candidatos precisam ser fluentes em inglês e ter conhecimento em desenvolvimento de software em Adroid, iOS, Cloud, objective-C, C++ e Swift. Testes online e entrevista com gestores são algumas das etapas da inscrição, que pode ser feita aqui.

A Mondelez também aparece no ranking e tem 20 vagas de estágio abertas nas cidades de São Paulo, Bauru, Curitiba, Piracicaba, Recife e Vitória de Santo Antão. As oportunidades são nas áreas de manufatura, pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing e finanças. No site da empresa, os candidatos devem buscar por "Estágio" ou "Intern".

Graduados entre julho de 2018 e dezembro de 2018 também podem se inscrever no programa de estágio da P&G, que também é uma das mais elogiada pelos funcionários no Love Mondays. As vagas são para áreas de compras, comunicação, engenharia, finanças, inteligência de mercado, jurídico, logística, manufatura, marketing, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, tecnologia da informação e vendas. Saiba mais aqui.

A Eurofarma, que também aparece no ranking, procura estudantes de farmácia, bioquímica e engenharia química para estagiar em sua unidade de Itapevi. A bolsa-auxílio vai de R$ 1.881 a R$ 1.998, dependendo do período do aluno na faculdade. As inscrições podem ser feitas aqui .

Para os fãs de redes sociais, o Twitter também tem uma vaga de estágio aberta em São Paulo. No caso da empresa de tecnologia, podem se inscrever estudantes de administração, contabilidade, economia e com domínio em um segundo idioma. As inscrições podem ser feitas aqui.

A consultoria Ernst & Young procura estudantes universitários ou profissionais com até dois anos de formado para seu programa trainee. São aceitos candidatos de administração, ciências atuariais, direito, economia, engenharias, estatística, física, TI, matemática e relações internacionais. O processo seletivo tem avaliação curricular, provas de portuguÇes, lógica, inglês e contabilidade, dinâmica de grupo e entrevistas. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa.

A LG tem 20 vagas disponíveis para estudantesde administração, comunicação, ciências contábeis, economia, engenharia, logística e TI com formação a partir de julho de 2018. A empresa oferece bolsa-aúxilio, vale-refeição, vale-transporte ou estacionamento e assistência médica e odontológica. As inscrições são online e o candidato passará por dinâmicas de grupo, testes de inglês e excel e entrevistas com o RH e com gestores.