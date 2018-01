Twitter procura estagiários em São Paulo

O Twitter procura estudantes para seu programa de estágio, que começa em janeiro de 2018 e oferece nove vagas para diversas áreas de formação. Os interessados devem ter formação prevista entre junho e dezembro de 2019. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.962, vale-transporte e refeição e auxílio academia. A exigência da empresa é que os candidatos sejam "apaixonados pelo mundo digital" e tenham fluência em pelo menos mais um idioma. As inscrições precisam ser feitas pelo site até o dia 20 de novembro.

A concessionária Santo Antonio Energia também busca estagiários para as áreas de Engenharia, Ciência da Computação, Matemática, Economia e Estatística que estejam cursando a partir do 3º ano da faculdade. Para concorrer, é preciso fazer a inscrição neste site até o dia 30 de novembro e ter inglês intermediário, Excel avançado e disponibilidade para trabalhar na zona sul de São Paulo.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu 156 vagas de concurso para todos os níveis de escolaridade, com salários entre R$ 1.104,00 e R$ 3.711,79. Há oportunidades para as áreas de pesquisa científica e tecnológica e agropecuária em diversas cidades de São Paulo. Para consultar o edital, conferir taxas e data das provas e fazer a inscrição, com prazo em 16 de novembro, basta acessar o site.

Para quem deseja trabalhar na área química, a Nitro Química têm vagas para estagiários e trainees para profissionais de Administração, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Química, Economia e Engenharias. Para trainees, é preciso ter formação entre dezembro de 2015 e dezembro deste ano, inglês fluente, nível avançado no pacote Office e, preferencialmente, conhecimento de espanhol. No total, o programa dura 12 meses e inclui experiências em diversas áreas da companhia. Aos que procuram oportunidade de estágio, é preciso ter previsão de formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, inglês avançado e familiaridade com Office. Todas as inscrições podem ser feitas pelo site e serão encerradas nesta terça-feira, 31.

Até março do ano que vem, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) prevê a contratação de 112.529 estagiários de todos os cursos nos níveis médio, técnico, tecnológico e superior. As oportunidades se devem ao grande número de contratos que irão vencer durante esse período. Para conferir as vagas e fazer a inscrição é preciso manter o cadastro atualizado no site do CIEE.