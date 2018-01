UAL deve demitir 14% dos empregados até o dia 19 A concordatária UAL Corp., controladora da companhia aérea norte-americana United Airlines, pretende demitir 14% de sua força de trabalho até o dia 19 de janeiro. A decisão faz parte do plano de redução de despesas e de cumprimento dos termos de seu pacote de financiamento sob concordata. A empresa disse que os 1,5 mil trabalhadores afetados serão notificados assim que uma decisão final for tomada. A UAL também informou que vai fechar seus 32 escritórios de vendas de passagens nas cidades no dia 28 de janeiro, afetando 188 trabalhadores representados pela Associação Internacional dos Mecânicos. Os clientes ainda poderão comprar as passagens nos balcões da United em aeroportos. Esses cortes de pessoal provavelmente não serão os últimos. A United alertou aos empregados no final do mês passado que "demissões significativas são prováveis no curto prazo", se a companhia quiser cumprir as metas de corte de custos estabelecidas pelos credores, que já adiantaram à operadora US$ 800 milhões do financiamento de US$ 1,5 bilhão para manter a empresa à tona. A operadora sediada em Chicago tem cerca de 80 mil funcionários, menos que os 100 mil que tinha antes dos atentados terroristas de 2001. A United pediu concordata no dia 9 de dezembro. Quatro sindicatos vão promover votações ainda esta semana sobre os cortes temporários de pagamentos elaborados para ajudar a companhia a atingir suas metas de economias exigidas pelos credores até meados de fevereiro. Se o pacote for aprovado, os salários dos pilotos serão imediatamente reduzidos em 29%, e os dos comissários de vôos, em 9%. Na sexta-feira, a companhia espera que o juiz que preside o processo de concordata, Eugene Wedoff, decida sobre o pedido da operadora de impor uma redução de 13% sobre os salários dos trabalhadores representados pelo sindicato dos mecânicos. O sindicato, que representa 37 mil empregados, tem se recusado a atender o pedido da United por cortes temporários de pagamentos. A operadora afirma que, se qualquer sindicato não ratificar os cortes ou se o juiz se recusar a impor as reduções sobre os membros do sindicato dos mecânicos, dará início ao processo legal de esvaziar os contratos com os sindicatos e impor novas cláusulas que iriam significativamente cortar suas despesas. A United alega que precisa cortar custos trabalhistas em US$ 2,4 bilhões por ano para se tornar viável. Se a operadora atingir essa meta, seja trabalhando cooperativamente com os sindicatos ou forçando a questão em tribunal, outras grandes companhias aéreas serão obrigadas a acelerar o ritmo de suas próprias economias se quiserem continuar competindo com a United. Caso a UAL não atenda às exigências de seus credores até o próximo mês ou não consiga cortar custos suficientes de operações, provavelmente será obrigada a se liqüidar. A UAL espera registrar um prejuízo operacional de cerca de US$ 3,2 bilhões em 2002, comparado com um prejuízo operacional de US$ 3 bilhões anunciado em 2001.