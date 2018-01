UAL pede concordata; é a sétima maior da história nos EUA A UAL, controladora da United Airlines, formalizou hoje seu pedido de concordata, em conseqüência dos pesados prejuízos acumulados ao longo dos últimos dois anos que levaram a empresa a ser incapaz de pagar uma dívida de quase US$ 1 bilhão que venceria nesta semana. A UAL acionou o capítulo 11 na Corte de Concordatas de Chicago, tornando-se o maior caso de concordata da indústria da aviação norte-americana e um dos maiores da história do país. A companhia, com sede na região metropolitana de Chicago, acumulou uma perda de US$ 4 bilhões nos últimos dois anos, afetada pelo enfraquecimento da economia norte-americana e por falhas na estratégia de seus negócios. A situação da empresa agravou-se após os ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado, quando, a exemplo de outras empresas aéreas, observou uma forte queda no total de passageiros transportados. A UAL indicou que manterá seus serviços sem interrupções. A United realiza 1.700 vôos diários, respondendo por quase 20% das operações aéreas dos EUA. O acionamento do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA estabelece que, a não ser que o judiciário determine de outra maneira, o devedor não perderá a posse e manterá o controle de seus negócios. Sétima maior concordata da história dos EUA A concordata da UAL foi a sétima maior dos EUA, considerando os ativos totais envolvidos, de acordo com números da BankruptcyData.com. A empresa afirmou que tinha um ativos no valor de US$ 24,2 bilhões conforme comunicado enviado a autoridades do mercado norte-americano. Em um comunicado distribuído pela manhã, a UAL informou que fechou ontem um acordo no valor de US$ 1,5 bilhão com seus principais credores para continuar mantendo seus vôos enquanto reestrutura suas operações. A companhia pretende sair da concordata em 18 meses. A UAL informou que trabalhará com seus credores, líderes sindicais, grupos de empregados e outros acionistas nos próximos meses para desenvolver um abrangente plano de reorganização que permitirá à companhia reduzir seus custos elevados. O plano de reorganização, que deverá ser apresentado à Corte de Concordatas nos próximos dias, deverá incluir mudanças nas regras trabalhistas e no perfil de sua frota e rotas de vôo. O anúncio da concordata ocorre cinco dias após o Conselho de Estabilização do Transporte Aéreo ter rejeitado a concessão de um empréstimo avalizado de US$ 1,8 bilhão, que poderia ajudar a companhia a resolver seu problema de crise de liquidez. A UAL deveria fazer um repagamento de US$ 300 milhões relativo a um empréstimo que venceria hoje, enquanto uma dívida de mais US$ 690 milhões venceria nesta semana. Segunda companhia aérea em concordata A UAL é a segunda empresa de aviação a pedir concordata desde 11 de setembro, quando os ataques terroristas nos Estados Unidos derrubaram o movimento aéreo. Em agosto, a US Airways pediu proteção contra seus credores. O caso de concordata da UAL poderá demorar anos para se completar e deverá resultas na venda ou liquidação da companhia. A Trans World Airlines (TWA) entrou em concordata três vezes antes de ser vendida, no ano passado, para a American Airlines, a maior empresa aérea dos EUA. A Eastern Airlines Inc., Pan Am Corp., Braniff International Airlines e várias outras empresas aéreas não conseguiram se reestruturar depois da concordata. A lei de falências dos EUA bloqueia automaticamente o pagamento de impostos pela empresa, processos e outras ações contra a UAL. A proteção legal dá uma trégua para que a empresa reestruture seus negócios, renegociando contratos trabalhistas e o pagamento de suas dívidas. As informações são da Dow Jones e de outras agências.