UAL tentará empréstimo de US$ 800 milhões Advogados da companhia concordatária UAL Corp., controladora da United Airlines, disseram que vão tentar obter uma ajuda imediata de US$ 800 milhões em financiamento sob concordata, um primeiro passo para a reorganização da empresa. A UAL planeja pedir um total de US$ 1,5 bilhão em financiamento supervisionado pelo tribunal durante um período maior de tempo. O advogado James Sprayregen disse que a segunda maior operadora aérea do país deve perder entre US$ 20 milhões e US$ 22 milhões por dia em dezembro, a pior época para obtenção de receita do setor aéreo. Ele acrescentou que o prejuízo diário deve chegar a US$ 15 milhões por dia em janeiro. Os números são bem maiores que os publicados anteriormente, que estimavam perdas diárias de US$ 7 milhões. O executivo-chefe da UAL, Glenn Tilton, disse que em 18 meses a United pretende emergir da concordata mais focada e com um apelo maior junto aos consumidores. Tilton acrescentou que a empresa não pretende vender nenhum ativo por enquanto e continua comprometida com sua estrutura operacional. O executivo reiterou que a manutenção dos clientes é a chave para o sucesso reorganizacional da UAL e recebeu garantias de alguns passageiros que vão continuar voando pela empresa. Tilton disse também que a United vai se tornar menor e competirá diretamente com operadoras de baixas tarifas, como a Southwest Airlines Co. e a JetBlue Airways Corp. Segundo o executivo, a avaliação original da equipe administrativa é que a UAL precisa cortar custos em US$ 9 bilhões para atingir lucratividade em longo prazo.