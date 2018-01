UAM: mais seis meses de oscilação Na avaliação de Alexandre Mathias, economista-chefe da Unibanco Asset Management (UAM), os investidores estrangeiros estão saindo do País para cobrir posições no mercado norte-americano. Para o economista, essa saída tende a diminuir. Porém, a volta do investidores estrangeiros para o mercado acionário brasileiro deve demorar um bom tempo. Investimentos de longo prazo podem permanecer em Bolsa As perspectivas de Mathias apontam que uma melhoria no cenário externo só deve ocorrer dentro de, no mínimo, seis meses. Até lá, as oscilações serão fortes e a Bolsa de São Paulo vai continuar refletindo esse clima de incertezas. Na opinião do economista, os investidores com aplicações em ações não devem se desfazer dos papéis. "O preço das ações está abaixo do que elas realmente valem. Se o investidor permanecer em Bolsa, pode recuperar parte do que perdeu nesse período", afirma. Lembrando que a orientação vale para horizonte de investimento acima de seis meses. Caso o investidor necessite desse dinheiro antes de seis meses, diz o economista, o ideal é que saia de renda variável para evitar maiores perdas. Neste caso, o investidor pode optar por uma aplicação atrelada ao CDI - fundo DI ou CDB-DI -, os investimentos com menores riscos no momento.