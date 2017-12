Uber investirá US$ 1 bi na Índia para expandir serviços no país

O Uber vai investir US$ 1 bilhão nos próximos nove meses na Índia, maior mercado fora dos Estados Unidos onde a empresa de transporte urbano busca ampliar serviços.

O Uber vai usar o investimento adicional para melhorar as operações, expandir-se para além das 18 cidades indianas onde opera e desenvolver novos produtos e soluções de pagamento.

"Estamos extremamente otimistas com o mercado indiano e vemos um tremendo potencial aqui", disse o presidente do Uber na Índia, Amit Jain, em comunicado. "O Uber tem crescido exponencialmente na Índia."

O Uber disse que a Índia e a China são seus mercados prioritários. No mês passado, a companhia disse que investirá mais de US$ 1 bilhão na China neste ano, enquanto busca acelerar o crescimento na segunda maior economia do mundo.

A empresa, que opera em 57 países, vale mais de US$ 40 bilhões. Mas ela tem enfrentado dificuldades com autoridades de transporte ao redor do mundo, com processos que buscam classificar motoristas do Uber como funcionários que devem receber benefícios.