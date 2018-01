Uber negocia linha de crédito de US$ 1 bilhão junto a bancos

A Uber Technologies está tentando levantar uma linha de crédito de US$ 1 bilhão junto a bancos, disseram pessoas próximas ao negócio.

A companhia que criou o polêmico aplicativo de compartilhamento de veículos tem entrado em contato com grandes bancos para perguntar o quanto eles podem emprestar e em que termos. Cerca de seis a sete instituições financeiras participariam do negócio.

Procurar linha de crédito é um movimento associado a empresas que estão no estágio inicial de uma oferta pública inicial de ações (IPO), uma vez que fortalece a relação com bancos. Um IPO não é iminente, no entanto, disseram essas pessoas. Segundo uma delas, a oferta pública não é esperada até ao menos no próximo ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras companhias de tecnologia, como Facebook, Twitter e Alibaba, também procuraram linhas de crédito antes de fazerem o seu IPO. (Com informações da Dow Jones Newswires).