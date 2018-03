Uber vende operações no sudeste da Ásia para a rival Grab

NOVA YORK - A Uber vendeu suas operações no sudeste da Ásia para a rival Grab, que tem sede em Cingapura. Como parte do acordo, a gigante americana do serviço de transporte por aplicativo vai assumir 27,5% do capital da Grab. Além disso, o principal executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, vai ocupar um assento no conselho de administração da companhia cingapuriana. A Grab presta serviços em Cingapura, Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia, Vietnã, Mianmar e Camboja.

O acordo é mais um movimento da Uber na tentativa de se recuperar de uma crise financeira e de gestão. Na China, as operações foram vendidas para a rival local, Didi Chuxing. Na Rússia, a Uber se fundiu com o serviço doméstico Yandex. No ano passado, a companhia teve perdas de US$ 4,5 bilhões. /AP