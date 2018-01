Uberlândia, em Minas Gerais, tem o maior rebanho suíno do Brasil

RIO - O município de Uberlândia, em Minas Gerais, se manteve na liderança de rebanho suíno no Brasil em 2014. O efetivo chegou a 910 mil cabeças, 2,4% do total nacional, segundo dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal (PPM) referente ao ano passado. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na sequência, os maiores rebanhos suínos foram verificados em Rio Verde, em Goiás, com 760 mil cabeças, e em Toledo, no Paraná, com 710 mil. Os três municípios juntos respondem por 6,3% da produção nacional.

Segundo o IBGE, entre os 20 municípios com os maiores efetivos bovinos, 11 estão no Sul, cinco no Centro-Oeste e quatro na região Sudeste. Não à toa, o Sul é a principal região produtora, responsável por 49,3% do efetivo suíno nacional, com 18,681 milhões de cabeças. Ele é seguido por Sudeste (18,5%), Nordeste (14,9%), Centro-Oeste (13,8%) e Norte (3,4%).

Ao todo, o rebanho de suínos brasileiro chegou a 37,929 milhões em 2014, avanço de 3,2% em relação a 2013. "A produção de carne suína brasileira em 2014 foi a quarta maior do mundo, sendo as três primeiras ocupadas por China, União Europeia e Estados Unidos.", destacou o IBGE.