UBS anuncia em Zurique compra do Banco Pactual O UBS anunciou esta manhã em Zurique a aquisição do banco de investimento brasileiro Banco Pactual por até US$ 2,6 bilhões, como parte da estratégia para elevação de sua participação em mercados emergentes. Na operação, que será a maior feita pela instituição suíça em seis anos, o UBS desembolsará inicialmente US$ 1 bilhão e até US$ 1,6 bilhão em cinco anos, dependendo de certas condições de desempenho. Além disso, o UBS estabelecerá um pool de retenção de até US$ 500 milhões em ações do UBS para o Pactual e para os empregados do UBS pagáveis no início do quinto anos após o fechamento do negócio. A operação deve ser concluída no terceiro trimestre. A maior operação realizada anteriormente pelo UBS foi a compra por US$ 11,8 bilhões da corretora norte-americana Paine Webber em 2000. Nos últimos anos, o UBS expandiu-se mais lentamente, especialmente na Europa e Ásia. No mês passado, concordou em fechar a operação de compra do Piper Jaffray, por US$ 500 milhões à vista. Mais cedo, os papéis do banco operavam em baixa de 0,1% na Bolsa de Zurique. Segundo a nota distribuída no website do UBS, as operações do Pactual serão integradas nos negócios de Banco de Investimento, Administração de Patrimônio e Administração de Ativos do UBS. A instituição combinada será a base das operações do UBS no Brasil e um elemento fundamental na estratégia do banco suíço de expansão em mercados emergentes.