UBS conclui operação de compra do Banco Pactual O UBS anunciou nesta segunda-feira a conclusão da aquisição do Banco Pactual S. A., tendo recebido todas as aprovações necessárias para a transação. Por meio de nota à imprensa, a instituição suíça informou que irá operar no Brasil sob o nome de UBS Pactual e oferecerá serviços de banco de investimentos, gestão de ativos e gestão de patrimônio a clientes em toda a América Latina. Segundo Huw Jenkins, Chairman e CEO do UBS Investment Bank, a transação "destaca nosso compromisso permanente com a expansão em mercados emergentes". Para André Esteves, Chairman e CEO do UBS Latin America "esse é um passo significativo na expansão do UBS na América Latina. Ocupamos posições de liderança em diferentes mercados, o que nos permite construir a principal instituição financeira na região." Ainda segundo a nota, no Brasil o UBS Pactual conta com uma equipe de aproximadamente 750 colaboradores e possui escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. O banco destaca ser o maior gestor de patrimônio do mundo, atuando também como banco de investimentos e corretora de valores, além de ser um dos maiores gestores de ativos mundiais. Na Suíça, o UBS é líder de mercado em operações bancárias tanto de atacado como de varejo. O UBS está presente em todos os principais centros financeiros do mundo. Possui escritórios em 50 países, com cerca de 39% de seus funcionários trabalhando nas Américas, 36% na Suíça, 16% no restante da Europa e 9% na Ásia. As atividades financeiras do UBS empregam mais de 75.000 pessoas no mundo inteiro. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores da Suíça (SWX), na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE).