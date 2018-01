UBS prevê PIB brasileiro em 1,4% neste ano e 3,1 % em 2004 O banco UBS manteve hoje a sua previsão de crescimento para o PIB brasileiro em 1,4% para este ano. Em relação a 2004, o banco também manteve a sua previsão de 3,1%. O UBS prevê também que o real será cotado a R$ 3,15 diante do dólar no final deste ano. A Selic, a taxa básica de juros da economia, deverá cair, segundo o banco, para 19,5% ao ano em dezembro de 2003. Em relação a previsão de crescimento do PIB da América Latina, o banco prevê que será de 1,5%. A estimativa de expansão da economia argentina foi elevada de 4,3% para 5,5%. "No geral, embora os dados do segundo trimestre tenha sido fracos em toda a região, continuamos prevendo que a recuperação econômica ganhará fôlego, particularmente no México, devido às encorajantes perspectivas para os Estados Unidos". disseram os analistas do UBS. Em relação a 2004, o banco reduziu de 4,1% para 3,9% sua previsão de crescimento para a América Latina.