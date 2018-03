Ucrânia pede US$ 2 bilhões de emergência ao FMI O governo da Ucrânia solicitou ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a liberação de um empréstimo de US$ 2 bilhões que seria utilizado no pagamento de dívidas do país - entre elas a do gás fornecido pela Rússia - e na cobertura de despesas orçamentárias. Segundo o vice-primeiro-ministro ucraniano, Hryhoriy Nemyria, o pagamento de dívidas nos próximos três meses será "extremamente difícil" sem o empréstimo. "Devido à situação na região, é muito importante manter a estabilidade nos próximos três a quatro meses, de forma a impedir efeitos secundários nos países vizinhos", afirmou Nemyria, após uma reunião nesta semana com o conselho executivo do FMI em Washington.