UDesejo, que começa hoje, quer ser a feira da família Não vai faltar nada para ninguém. Pelo menos essa é a expectativa da Feira de Utilidades Domésticas deste ano, agora rebatizada de UDesejo. O evento que começa nesta sexta-feira em São Paulo pretende ser a feira da família. A Alcântara Machado, responsável pela organização do evento há 52 anos, procurou inspiração na Feira de Paris, que recebe 800 mil visitantes por conta da diversidade de produtos. Este ano, o Pavilhão de Exposições do Anhembi terá a exposição de produtos para o gosto feminino e masculino de todas as idades. Artesanato, artigos de decoração, móveis e eletrodomésticos devem fazer a cabeça das mulheres. Ferramentas e produtos movidos a energia alternativa podem entreter os homens. A Bosh, por exemplo, fará demonstrações práticas de suas linhas de produtos e vai divulgar suas aulas de marcenaria básica passo a passo em livros e vídeos no estilo ?faça você mesmo?. O destaque do evento é a Casa dos Desejos, um espaço de 1,2 mil metros quadrados com ambientes automatizados como a fechadura eletrônica que dispensa as chaves e pede uma senha. Se não for o dono, a fechadura ativa um alarme. Tem também uma lareira sem fogo, mas que aquece com sistema de energia ligado por controle remoto. Um quarto da casa também foi preparado para mostrar os móveis com dupla função. Assim, um sofá vira beliche e uma estante se transforma numa mesa de jantar. A Casa dos Desejos traz ainda um sofá que vibra de acordo com o filme que está sendo visto num home theater. Também as crianças terão a oportunidade de cobrar um presente de seus pais durante a feira. O banco Panamericano estará presente na feira para vender o Computador do Milhão, fruto de uma parceria do SBT com a Microsoft. O Panamericano vai vendê-lo por consórcio ou financiado. O preço à vista é de R$ 2.196. No financiamento, o computador será vendido em prestações iniciais de R$ 89, em até 36 meses, com juro de 3,70% mensais. Artesanato Cerca de 700 expositores vão participar desta edição da UDesejo, que espera receber 500 mil visitantes ao longo de dez dias (de 19 a 28 de abril). Para homenagear todos os Estados do País, os organizadores criaram a área de artesanato com peças de todas as regiões. Quem está de casamento marcado, tem na UD uma boa oportunidade de encontrar num único evento vários fornecedores de produtos e serviços para a festa. Na área Festas e Casamentos, empresas de decoração, buffets, lojas de roupas e de aluguel de carros (e até carroagens) marcarão presença. Não vão faltar os desfiles de roupas de noivas. Para ler mais sobre o setor de Comércio e Serviços, acesse o AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.