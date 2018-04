UE abre espaço para negociar questão do aço com o Brasil A União Européia (UE) está disposta a sentar à mesa com o Brasil para negociar uma saída para as barreiras que o bloco estabeleceu às importações de aço e que afetaram o País. A informação é do embaixador da UE na Organização Mundial do Comércio (OMC), Carlos Trojan. "Estamos abertos para o diálogo", garante o diplomata. Há duas semanas, Bruxelas estabeleceu uma sobretaxa a uma série de produtos siderúrgicos para evitar que o mercado europeu seja inundado pelo aço que não consegue entrar nos Estados Unidos por causa das barreiras estabelecidas pela Casa Branca. No caso do Brasil, as medidas européias afetaram a exportação de dois produtos: aços finos para embalagens e barras e perfis de aço-liga. Com tarifas que podem chegar à 26%, os prejuízos, segundo cálculos preliminares, serão de US$ 60 milhões para as exportações nacionais. De acordo com Trojan, as atuais barreiras são provisórias e devem valer por 200 dias. "Estamos realizando uma investigação para determinar quais produtos deverão ser alvos de uma sobretaxa definitiva", explica o embaixador. Segundo ele, produtos e mesmo países podem ser retirados da lista dos afetados pelas barreiras. Para isso, porém, os governos devem solicitar consultas com os europeus no âmbito da OMC para explicar como estão sendo afetados. "Já estamos realizando reuniões com vários países", afirma Trojan. Um desses países é o Japão, que, assim como o Brasil, foi afetado pelas barreiras de Bruxelas. Segundo diplomatas de Tóquio, uma reunião com os europeus deve ocorrer amanhã, em Genebra. O governo brasileiro, porém, ainda não se manifestou sobre um encontro com os diplomatas de Bruxelas. "A realização das consultas é um direito que os países tem quando são afetados por salvaguardas", explica um assessor da OMC. De acordo com as regras da organização, as consultas podem servir também para que um país solicite compensações pelos prejuízos que teve diante das barreiras impostas pelo importador. Trojan, porém, se recusa a dizer se a UE aceitará dar concessões tarifárias ao Brasil. EUA Além da disputa com os europeus, outro tema que movimentará a OMC nesta semana é a barreira estabelecida pela Casa Branca no setor de aço. Na quinta-feira, a China, a UE e a Coréia irão se reunir com os Estados Unidos para debater a política do país. Caso os países prejudicados não saiam satisfeitos da reunião, irão solicitar que a OMC inicie uma investigação para determinar se as leis estão de acordo com as regras internacionais. No caso do Brasil, apesar de ter prejuízos acima de US$ 400 milhões por ano com a nova lei norte-americana, o País prefere por enquanto não fazer parte da aliança formada por chineses, europeus e coreanos. A estratégia brasileira, ao que tudo indica, é tentar convencer os norte-americanos a aplicarem as cotas destinadas ao País, sem que o tema seja decidido pelos árbitros da OMC.