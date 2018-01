UE acusa Microsoft de não cumprir acordo antitruste Membros de uma comissão reguladora da União Européia disseram nesta quarta-feira que a Microsoft ainda não forneceu a "documentação completa e necessária", exigida por um acordo antitruste assinado em março de 2004. De acordo com os europeus, a companhia pode ser multada novamente caso não cumpra as exigências até o próximo dia 23. Em julho deste ano, a comissão havia multado a Microsoft em 280 milhões de euros pelo fato de a empresa não ter fornecido o suporte técnico necessário para que os concorrentes pudessem desenvolver programas compatíveis com o sistema operacional Windows. Caso a Microsoft atenda ao prazo imposto pela comissão, os membros devem decidir então se a empresa finalmente está obedecendo ao acordo firmado em 2004. Na ocasião, a União Européia aplicou uma multa recorde à Microsoft, no valor de 497 milhões de euros. Além de pagar o montante, a empresa também foi obrigada a compartilhar informações operacionais e disponibilizar aos consumidores uma versão do sistema Windows, sem o software Media Player.