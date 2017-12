UE ainda não recebeu pedido para ajudar Parmalat O escritório central da União Européia informou que ainda não recebeu notificação ou pedidos do governo da Itália para ajudar na operação de resgate da gigante Parmalat Finanziaria e a indústria de laticínios do país. "Quando nós recebermos algum documento iniciaremos a análise do caso e reagiremos o mais rapidamente possível", comentou a porta-voz da Comissão da União Européia, Antonia Mochan. O governo italiano afirmou, ontem, que nomeou um administrador especial para elaborar um plano de reestruturação e preservar os empregos da companhia. O governo anunciou ainda que pediu à comissão para que confira um "status" de crise para a indústria de laticínios do país, o que possibilitará a injeção de recursos no setor. Mochan recusou-se a comentar o anúncio de Roma e também não fez referências se as decisões ferem as regras competitivas do mercado europeu. "Vamos examinar o decreto antes de tomarmos uma decisão", disse. As informações são da Dow Jones. Acionista O Deutsche Bank, maior banco europeu, é o segundo maior acionista do grupo industrial de alimentos Parmalat. O diário alemão "Börsen Zeitung" informa que o Deutsche Bank se converteu em segundo maior acionista ao aumentar sua participação na companhia de 2,2% para 5,15%, em novembro. O pacote de ações comprado tinha um valor aproximado de 50 milhões de euros (US$ 62 milhões), mas os papéis do grupo italiano valem, atualmente, cerca de 5 milhões de euros (US$ 6,2 milhões). As informações foram retransmitidas por agências internacionais.