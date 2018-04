UE amplia até 2011 subsídios para produtor de leite A União Europeia (UE) anunciou ontem que quer ampliar até 2011 os subsídios agrícolas para os produtores do setor lácteo para ajudá-los a enfrentar a crise econômica. A medida é vista como mais uma distorção no comércio e foi criticada pelo Brasil e vários outros países. Ontem, em uma reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) para lidar exatamente com medidas protecionistas, o Brasil alertou para sinais de "nacionalismo" comercial em vários setores e criticou a OMC por não dar a atenção adequada ao impacto negativo dos pacotes de estímulo no comércio. Mas o Brasil teve de se defender também de acusações de protecionismo. O Itamaraty alegou na OMC que as recentes elevações de tarifas de importação para o setor do aço não eram medidas protecionistas. Nos últimos encontros do G-20 e do G-8, governos de todo o mundo insistiram em fazer promessas de que não recorreriam a medidas que distorcem o comércio para proteger seus trabalhadores diante da pior crise em 70 anos. Mas cresce o número de governos que cede à pressão de seus eleitores e setores organizados. Em uma demonstração nítida de que a pressão protecionista ganha terreno, os ministros de Agricultura da UE decidiram ontem prolongar os subsídios, diante da queda da demanda e da superprodução que já existe na região. O plano, criado em março para ajudar os produtores, venceria em agosto. Era para ter sido uma ajuda temporária, mas agora a previsão é de que seja ampliado até fevereiro de 2010 ou mesmo até 2011. A UE simplesmente irá comprar o excedente produzido pelas empresas de produtos lácteos da região, mantendo os preços de forma artificial e prejudicando concorrentes externos. Segundo os europeus, a queda no preço do leite fez com que a renda dos produtores também sofresse uma redução. "No médio prazo, esperamos que a demanda volte a crescer e que os preços e estabilizem", afirmou a comissária de Agricultura da UE, Mariann Fischer Boel. O retorno dos subsídios foi duramente atacado pelo Itamaraty. O embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevedo, fez questão de criticar um levantamento feito pela entidade. Segundo ele, os subsídios agrícolas não haviam recebido a atenção adequada por parte da secretaria da OMC. "O Brasil está desapontado com a falta de ênfase do relatório sobre a reintrodução de subsídios a exportação de leite, exatamente quando os preços estão em queda. Os subsídios vão agravar ainda mais a situação", disse Azevedo. Ele também quer saber qual o valor dos subsídios no setor do algodão. TARIFA O Itamaraty ainda se defende do fato de ter sido citado na lista dos países que adotaram medidas protecionistas, elevando tarifas no setor do aço. Para Azevedo, a elevação foi apenas um retorno aos níveis que existiam antes. A queda da tarifa havia sido um gesto excepcional para permitir que o mercado fosse abastecido. Azevedo disse que a OMC não consultou o governo para saber do que se tratava. O Itamaraty também critica a elaboração do relatório por não dar atenção suficiente ao impacto negativo dos pacotes de estímulo no comércio. Nos últimos meses, americanos e chineses adotaram medidas que deram preferências a empresas locais, em detrimento de competidores externos. No setor financeiro, haveria sinais de "nacionalismo", diante dos pacotes dados a bancos e que condicionam os recursos a empréstimos apenas a empresas locais. O governo alertou na OMC que isso poderia levar à redução de investimentos nos países emergentes.